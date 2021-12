La definizione e la soluzione di: Uno dei più antichi popoli della Mesopotamia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ITTITI

Curiosità : Uno dei piu antichi popoli della Mesopotamia

civiltà che fondarono città come Ubaid ed Uruk. Uno dei siti neolitici più antichi conosciuti in Mesopotamia è Jarmo, risalente al 7000 a.C. circa, senza ... Significato ittiti

ittita (meno com. ittito; anche hittita o hittito) agg. e s. m. e f. dall’ebr. ?ittim o ?et. – Relativo o appartenente agli Ittiti (o Hittiti), antico popolo dell’Asia Minore, di notevole importanza sia per la sua civiltà sia per Definizione Treccani

