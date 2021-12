La definizione e la soluzione di: Uno dei due Elvis della musica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COSTELLO

Curiosità : Uno dei due Elvis della musica

Elvis - Il Re del Rock' n' Roll, Sony Music, 2011. Roger G. Taylor, Elvis in art, Elm tree books. Alberto Basso, Dizionario della musica e dei musicisti

Neologismi (2008) iperproduttività s. f. inv. Produttività esasperata. ? La pennichella 3 settembre 2001, p. 21, Letture d’estate) • A proposito dell’iperproduttività artistica, Elvis Costello crede che il suo sia un «difetto di fabbrica». «Sono sempre stato così costellare v. tr. dal lat. tardo constellare io costèllo, ecc.. - 1. ornare di stelle. 2. fig. sparpagliare qualcosa in modo diseguale e non uniforme, con la prep. di del secondo arg. cospargere, disseminare, punteggiare. ricoprire. liberare, ripulire. Definizione Treccani

