La definizione e la soluzione di: Uno degli strumenti del barbiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FORBICE

Curiosità : Uno degli strumenti del barbiere

Gato Barbieri, pseudonimo di Leandro Barbieri (Rosario, 28 novembre 1932 – New York, 2 aprile 2016), è stato un sassofonista e compositore argentino. Figlio ... Significato forbice

fòrbice s. f. lat. forfex -ficis. – 1. a. per l’alzarsi dell’una e l’abbassarsi dell’altra, l’aprirsi e il chiudersi delle forbici; in alcuni tipi di lotta, nome di particolari colpi per far cadere l’avversario; nel calcio CATEGORIA: MILITARIA forbice 'f?rbit?e s. f. lat. forfex -ficis. - 1. a. per lo più al plur., utensile d'acciaio per tagliare ant. force, ant. forfice, per lo più al plur., spec. da toletta forbicina, di grosse dimensioni cesoia. b. solo al sing. fig. distanza tra due posizioni o valori: la f. tra Definizione Treccani

Altre definizioni con degli; strumenti; barbiere; L uccello conosciuto come avvoltoio degli agnelli; Il loro tesoro era chiamato Museo degli Argenti; La nota passeggiata degli inglesi di Nizza; Il nome del Ford che fu Presidente degli USA; strumenti con lenti per guardare molto lontano; strumenti come corni e tromboni; strumenti per la raccolta di dati; Antichi strumenti astronomici e di navigazione; La bottega del barbiere ; Servono al barbiere ; Tagliati dal barbiere ; Un verbo del barbiere ; Cerca nelle Definizioni