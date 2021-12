La definizione e la soluzione di: Unità di misura delle distanze astronomiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PARSEC

Curiosità : Unita di misura delle distanze astronomiche

unità di misura delle distanze astronomiche sono: Unità astronomica (ua): distanza media Terra-Sole (149 600 000 km) Anno luce (a.l.): distanza percorsa ... Significato parsec

pàrsec s. m. dall’ingl. parsec, comp. di par(allax) della Terra dal Sole e cioè 30,9 · 1012 km ovvero 3,26 anni-luce. Sono usati i multipli kiloparsec (kpc), equivalente a 1000 parsec, e megaparsec (Mpc), equivalente a un milione di Definizione Treccani

