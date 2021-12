La definizione e la soluzione di: L unico giorno femminile della settimana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DOMENICA

Curiosità : L unico giorno femminile della settimana

cinquantesimo giorno a partire dal giorno di Pasqua compreso (da cui il nome), di domenica, vale a dire alla fine della settima settimana dopo quella pasquale ... Significato domenica

doménica s. f. lat. tardo dominica (dies) «(giorno) del Signore». – Settimo giorno della alla messa e astenendosi dal lavoro; passare le d. in casa, in campagna; e come compl. di tempo, domenica, la d., di d.: cosa fate d.; d. prossima faremo una gita; la d., o di d domenica do'menika s. f. lat. tardo dominica dies 'giorno del Signore'. - settimo giorno della settimana, che, presso i popoli di religione cristiana, è giorno festivo e buono. andante, scadente. 2. che si dedica a un'attività solo di domenica: scrittore della d. amatoriale, dilettante. improvvisato, inesperto. esperto, professionista. Definizione Treccani

Altre definizioni con unico; giorno; femminile; della; settimana; Rendono uno unico ; Il punto in cui il seme è attaccato al funico lo; Funico lari aeree; Primo e unico album dei Lùnapop; Di giorno ... è naturale; In un giorno che non verrà | Venerdì 26 novembre 2021; Nata a Grand Prairie il 22 luglio 1992, la cantante statunitense è una delle protagoniste del film “Un giorno di pioggia a New York; Un giorno in cifre | Venerdì 26 novembre 2021; Abbreviazione di femminile ; Nome femminile palindromo; Una Max azienda d'abbigliamento femminile ; Personaggio femminile de Il dottor Zivago; Sembra il bottone della pancia; Danneggiarsi l articolazione della caviglia; Come il manto della zebra o della tigre; Gli ospiti della festa; Una vacanza sulla neve: settimana __; Rebus 80140 settimana Enigmistica 4680; Rebus 80134 settimana Enigmistica 4680; Rebus 80125 settimana Enigmistica 4680; Cerca nelle Definizioni