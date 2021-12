La definizione e la soluzione di: Le unghie... feline. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARTIGLI

Curiosità : Le unghie... feline

asciutta, le zampe lunghe ed esili, la testa piccola e le unghie solo semi-retrattili. Anche la lince si discosta da questo aspetto generale: infatti le orecchie ... Significato artigli

grifagno agg. dal provenz. grifanh, di origine germ.; cfr. l’ant. alto-ted. grifan «afferrare», ben lui (Dante). Per estens., tipico degli uccelli rapaci, detto del becco, degli artigli, degli occhi: Come sparvier che nel piede grifagno Tenga la starna ( Ariosto ); ardeagli tirare lat. ?tirare, di etimo incerto. - ¦ v. tr. 1. a. applicare una forza a un oggetto per metterlo in movimento, spostarlo o portarlo verso di sé: t. un carro mostrarsi combattivi o aggressivi darsi da fare, reagire, sfoderare o mettere fuori gli artigli o le unghie. sottostare, subire. ? tirare giù 1. porre in basso: t. giù Definizione Treccani

