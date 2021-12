La definizione e la soluzione di: Una varietà del cane da pastore belga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MALINOIS

Curiosità : Una varieta del cane da pastore belga

cane da pastore belga (anche chiamato Chien de Berger Belge o Belgian Shepherd Dog) è una razza di cane da pastore che si divide in quattro varietà: ... Significato malinois

