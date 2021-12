La definizione e la soluzione di: Una trovata brillante e spiritosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SORTITA

Curiosità : Una trovata brillante e spiritosa

compito di scrivere un testo, a tratti spiritoso, a tratti satirico e ironico, da accompagnare ai quattro valzer e alla coda, che fosse in grado di esortare ... Significato sortita

sortita s. f. der. di sortire1, sul modello del fr. sortie «uscita». – . Più com., battuta, uscita spiritosa e opportuna: hai avuto una bella s.; senti che sortita! 2. In musica: a. Brano musicale suonato sull’organo all’inizio di una cerimonia. b CATEGORIA: MILITARIA s. f. part. pass. femm. di sortire 'uscire', sul modello del fr. sortie 'uscita'. - 1. region. azione di uscire uscita. 2. milit. azione tattica consistente nell'uscire dal luogo in cui si è assediati per cogliere di sorpresa il nemico: fare, tentare una s. assalto, attacco, irruzione Definizione Treccani

Altre definizioni con trovata; brillante; spiritosa; Una divertente trovata del comico; Una trovata comica cinematografica; Cercata ma non trovata ; Proprio una grande trovata ; Astuto, brillante ; Il brillante Dix; Il brillante Brooks di Frankenstein Junior; Il fissaggio del brillante ; spiritosa , faceta; Una spiritosa canzone lanciata da Renzo Arbore; spiritosa ggine, facezia; Una frase spiritosa ; Cerca nelle Definizioni