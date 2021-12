La definizione e la soluzione di: Una sua frase famosa è "Donne, è arrivato l __". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ARROTINO

Curiosità : Una sua frase famosa e Donne, e arrivato l __

etnica tra lui e il fratello. Un'altra sua frase molto famosa è "Quando sono triste smetto di essere triste e divento irresistibile. Storia vera!" ("When ... Significato arrotino

arrotino s. m. (f. -a) der. di arrotare. – Chi fa il mestiere d’arrotare coltelli, forbici, ecc. arrotino s. m. der. di arrotare. - mest. chi fa il mestiere d'arrotare coltelli, forbici, ecc. non com. arrotatore. ? molatore. ? arrotacoltelli, arrotaforbici. Definizione Treccani

Altre definizioni con frase; famosa; donne; arrivato; frase breve e concettosa; Una frase in un disegno; Mettere in evidenza una frase ; Una frase sul frontespizio del libro donato; Città romagnola famosa per la movida estiva; Quartiere di Roma con una famosa banda; famosa raccolta di poesie di Montale; Roccia a picco sul mare per cui l Irlanda è famosa ; donne non sposate, nei documenti; Chi ha un avversione nei confronti delle donne ; donne ... adorabili; donne che si alzano molto presto; La gode chi è arrivato ; E' arrivato primo; arrivato velocemente, precipitatosi; Tra i moschettieri di Dumas è l'ultimo arrivato ; Cerca nelle Definizioni