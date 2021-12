La definizione e la soluzione di: Una stella che esplode. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SUPERNOVA

Curiosità : Una stella che esplode

significati, vedi Stella (disambigua). Disambiguazione – "Stelle" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Stelle (disambigua). Una stella è un corpo ... Significato supernova

supernova (o Supernova) s. f., lat. scient. comp. di super- Brahe e di un’altra del 1604 da quelle di Keplero; molte sono state le supernove extragalattiche osservate negli ultimi anni, tra cui quella del 1987 nella Nube di Magellano.?TAV Definizione Treccani

