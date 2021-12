La definizione e la soluzione di: Una sospensione per legge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MORATORIA

Curiosità : Una sospensione per legge

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (nota anche come legge Severino dal nome del Ministro della giustizia del governo Monti, Paola Severino) è una legge della ... Significato moratoria

s. f. femm. sostantivato dell’agg. moratorio. – 1. Nel linguaggio giur., sospensione della scadenza delle obbligazioni in genere, e spec. di quelle pecuniarie, disposta con provvedimento legislativo, in via eccezionale e con riferimento a eventi straordinarî tali da turbare il normale svolgimento 't?rja s. f. femm. sost. dell'agg. moratorio. - 1. giur. sospensione della scadenza di un'obbligazione, spec. di quelle pecuniarie: ottenere una m. sospensiva. ? differimento, dilazione, proroga, rinvio. 2. estens. l'interrompere a tempo indeterminato: m. degli armamenti interruzione Definizione Treccani

