La definizione e la soluzione di: Una siciliana come Carmen Consoli.

Soluzione 8 lettere : CATANESE

Curiosità : Una siciliana come Carmen Consoli

Carmen Consoli, all'anagrafe Carla Carmen Consoli (Catania, 4 settembre 1974), è una cantautrice e polistrumentista italiana. Soprannominata "La cantantessa" ... Significato catanese

catanése agg. e s. m. e f. – Della città di Catania , porto della o nativo di Catania. Come s. m., il c., la varietà del dialetto siciliano parlato a Catania; con iniziale maiuscola, il Catanese, il territorio della provincia di Catania. Definizione Treccani

