La definizione e la soluzione di: Una sanzione che può colpire la patente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RITIRO

la decurtazione di cinque punti dalla patente (dieci se l'ha ottenuta da meno di tre anni) e 80 euro di sanzione; in caso di recidiva nel biennio successivo ... Significato ritiro

ritiro s. m. der. di ritirare. – 1. L’azione e l’operazione di ritirare, ; r. a vita privata di un attore, di un cantante; talora anche lo stato di chi si ritira da un impiego: andare, essere in r.; colonnello, notaio in r. (più com. in pensione o a CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA ritiro s. m. der. di ritirare. - 1. il tornare o il far tornare indietro: r. delle truppe e ? RITIRATA 1. 2. a. il farsi patente, del passaporto revoca, sequestro, sospensione. concessione, restituzione, rilascio. 4. a. il ritirarsi in un luogo appartato: il r. in campagna ti gioverà; stare in Definizione Treccani

Altre definizioni con sanzione; colpire; patente; Grave sanzione religiosa; La sanzione per il colpevole; sanzione economica decisa in occasione di crisi internazionali; La sanzione ... senza azione; colpire con la prua della nave; colpire alla testa; colpire non mortalmente; colpire senza colpe; Non manca nella carta di identità e nella patente ; La si studia per ottenere la patente di guida; Anni necessari per poter conseguire la patente B; Per guidarlo occorre avere la patente AM; Cerca nelle Definizioni