La definizione e la soluzione di: Una ricevuta di pagamento avvenuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : QUIETANZA

Curiosità : Una ricevuta di pagamento avvenuto

debitore un avviso di pagamento; il debitore, ricevuto l'avviso, alla scadenza stabilita effettua il pagamento e ritira la ricevuta bancaria che, essendo ... Significato quietanza

quietanza (ant. o pop. quetanza, quitanza; ant. la firma di chi riscuote (di qui le frasi firmare per q., apporre la firma per quietanza). In partic., q. a saldo, dicitura che comporta, da parte del creditore, l’ammissione di quietanza kwje'tantsa ant. e pop. quetanza s. f. dal fr. quittance, der. di quitter 'dispensare da un pagamento', da quitte 'libero da un'obbligazione', raccostato a quieto, quietare. - econ. attestazione di pagamento rilasciata al debitore dal creditore che riscuote ? ricevuta. Definizione Treccani

Altre definizioni con ricevuta; pagamento; avvenuto; Gli ex voto si donano per quella ricevuta ; Bocciare... la corrispondenza ricevuta ; Lettera che si può spedire con la ricevuta di ritorno; L'ostia ricevuta dai fedeli durante la comunione; Che non richiede pagamento ; Parte di pagamento ; Rinvio di pagamento ; Il pagamento per il trasporto marittimo; avvenuto per combinazione; Trasgredito, contravvenuto ; E' storico quello avvenuto in Normandia nel 1944; Ciò che è avvenuto prima; Cerca nelle Definizioni