La definizione e la soluzione di: Una di quelle di Eastwick fu interpretata da Cher. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STREGHE

Curiosità : Una di quelle di Eastwick fu interpretata da Cher

significati, vedi Cher (disambigua). Oscar alla miglior attrice 1988 Cher, pseudonimo di Cherilyn Sarkisian LaPierre (El Centro, 20 maggio 1946), è una cantautrice ... Significato streghe

stregherìa (ant. o region. stregarìa) s. f. der. di strega. – Magia, giungeste ad ottener tanto (I. Nievo); meno com., la credenza stessa nel potere delle streghe e dei loro interventi e malefìci: forse potrò dimostrare che è questa una opinione non stregoneria stregone'ria s. f. der. di stregone. - 1. etnol. a. arte di streghe e stregoni, come facoltà di operare, attraverso poteri soprannaturali, o da chi ha o si ritiene abbia poteri simili a quelli delle streghe: mettere in opera una s. non com. fattucchierìa, fattura, incantesimo, maleficio, sortilegio, non com CATEGORIA: OCCULTISMO E METAPSICHICA Definizione Treccani

Altre definizioni con quelle; eastwick; interpretata; cher; Per Freud ci sono quelle di vita e di morte; Ci sono quelle legislative... e di condominio; Ci sono quelle pedonali... e quelle depilatorie; Ci sono quelle della Crusca e di Belle Arti; Sono di eastwick in un libro di John Updike; La Mary interpretata al cinema da Emily Blunt; Lo era la donna interpretata da Lindsay Wagner; L'Atomica interpretata da Charlize Theron nel 2017; La Forrester interpretata da Susan Flannery; Quella araba è a base di zuccher o; Un sacrificio del devoto specialità della scher ma; Ad Halloween, o quello o lo scher zetto; Scher zo estivo con palloncino pieno d acqua; Cerca nelle Definizioni