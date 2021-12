La definizione e la soluzione di: Una preghiera cattolica dedicata alla Madonna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : AVEMARIA

Curiosità : Una preghiera cattolica dedicata alla Madonna

sono una diffusa preghiera mariana nella religione cattolica occidentale. Questa devozione si deve a santa Matilde di Hackeborn, una confidente di una promessa ... Significato avemaria

avemmarìa (o avemarìa, meno com. detto anche Angelus): all’a., prima dell’a., dopo l’a.; doveva esser suonata l’avemaria, sebbene la campana non si fosse udita (Verga). 2. Ciascuna delle palline di minor grandezza CATEGORIA: ALIMENTAZIONE avemmaria avem:a'ria o avemaria, meno com. ave maria s. f. grafia unita di ave Maria - preghiera che si rivolge alla Madonna ave. Definizione Treccani

