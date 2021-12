La definizione e la soluzione di: Una pianta da frutto del genere Musa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BANANO

Curiosità : Una pianta da frutto del genere Musa

descritta nel 1601 come "il frutto che profuma di rosa". La pianta di banana è la più grande pianta erbacea dotata di fiore. Le piante sono generalmente alte ... Significato banano

banano s. m. da banana. – Pianta erbacea del genere Musa, che cresce essenzialmente nella fascia intertropicale: ha le dimensioni di un alberetto il cui falso tronco, alto fino a 6 m, coronato da un ciuffo di poche foglie, è formato dalle guaine basali delle foglie che si sovrappongono densamente banana s. f. dal port. banana, che risale a una voce della Guinea. - 1. bot. frutto mangereccio del banano. 2. fig. a. fam. ciocca di capelli arrotolati boccolo, ciuffo, onda. b. elettrotecn. spina unipolare di connessione munita di manichetto isolante jack, spinotto. c. pop. Definizione Treccani

Altre definizioni con pianta; frutto; genere; musa; Una pianta ... detergente; Un ramo di pianta ... liturgico; La pianta detta orecchie di elefante; pianta erbacea nota anche come giglio africano; Lingua frutto di contaminazioni regionali fra; Il frutto di molte tavolette di cioccolato; Un frutto tropicale; Un frutto come l uva; Così sono chiamate alcune piante del genere iris; genere di coleotteri cui appartiene lo stercorario; Ripetizione d una parola cambiandone caso o genere ; genere letterario di Verga e Capuana; Il polmone della cornamusa ; Mitica musa con la lira; La musa della sapienza; La mitica musa greca della tragedia; Cerca nelle Definizioni