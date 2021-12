La definizione e la soluzione di: Una pianta... detergente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SAPONARIA

Curiosità : Una pianta... detergente

L. ) è una pianta spontanea plurienne della famiglia delle Caryophyllaceae. Il suo nome scientifico fa riferimento alle proprietà detergenti e medicinali ... Significato saponaria

saponària s. f. der. del lat. sapo -onis «sapone». – 1. Genere di piante pianta, ma particolarmente la radice, detta radice di s. o radice (o anche ràdica) saponaria o semplicem. radice, contiene saponina, ed è usata per lavare stoffe e sgrassare lane Definizione Treccani

