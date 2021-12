La definizione e la soluzione di: Una parola come volontà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TRONCA

Curiosità : Una parola come volonta

di volontà possono essere il desiderio di lasciare un'eredità ai figli e/o ai parenti, o il proposito di comprare una casa. Generalmente la volontà rappresenta ... Significato tronca

trónco1 agg. lat. truncus (pl. m. -chi). – 1. Per sua dimora; onde a guardar le stelle E ’l mar non li era la veduta tronca (Dante), tolta, impedita; sentirsi le braccia, le gambe t., affaticate, rotte, malferme. 2. Con uso italo- forma tronca, con adattam., di italiano. - Primo elemento di parole composte in cui significa 'italiano' o 'relativo all'Italia'. Definizione Treccani

Altre definizioni con parola; come; volontà; In medicina parola desueta sostituita da anasarca; Ripetizione d una parola cambiandone caso o genere; Non dicono una parola ; Una parola che si coniuga; Quello di bario è un sale usato come pigmento; Può essere usato come sinonimo di Paradiso; come il Jesus cantato dai Depeche Mode ing; Discendono come Carlo Magno da Carlo Martello; Privo di volontà ; I custodi delle ultime volontà ; Agisce senza volontà ; Ricevono le ultime volontà | Venerdì 26 novembre 2021; Cerca nelle Definizioni