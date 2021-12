La definizione e la soluzione di: Una pagliuzza... in un occhio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BRUSCOLO

Curiosità : Una pagliuzza... in un occhio

originale greca che si traduce come "pagliuzza" (???f??, karphos) significa propriamente "ogni piccola cosa". I termini pagliuzza e trave sono le più comunemente ... Significato bruscolo

brùscolo1 s. m. dim. di brusco4. – 1. Nome generico di qualsiasi piccolo corpo estraneo (granello di polvere, pagliuzza, pezzettino di legno) che entri nell’occhio e dia fastidio: ho un b. nell’occhio; molto com. in senso fig.: essere un b. in un occhio a qualcuno, essergli inviso, dargli ombra o bruscolo 'bruskolo s. m. dim. di brusco³. - 1. a. ant. piccolo stecco di legno o paglia ? BRUSCO³ 1. b. qualsiasi piccolo corpo estraneo che entri nell'occhio e dia fastidio corpuscolo, granello. ? moscerino. 2. region. brufolo ? BRUSCO³ 2. Definizione Treccani

Altre definizioni con pagliuzza; occhio; Con la tibia forma l articolazione del ginocchio ; Presuntuoso, spocchio so; Ha il sapore dei semi di finocchio ; Essere in pericolo o nei guai: nell occhio del __; Cerca nelle Definizioni