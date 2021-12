La definizione e la soluzione di: Una nota canzone di Pino Daniele del 1991. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : QUANDO

Curiosità : Una nota canzone di Pino Daniele del 1991

tre inediti e riletture di musicisti come Sting, U2, Fabrizio De André, Lucio Battisti, Beatles, Pino Daniele e una canzone della tradizione sarda intitolata ... Significato quando

quando avv., cong. e s. m. lat. quando. – 1. avv. a. Q. sì, q. no», non sempre. Di uso comune la locuz. avv. di quando in quando (ormai rara a quando a quando), ogni tanto, una volta ogni tanto: di q. in q. qualche svago è necessario quando lat. quando in taluni casi, dinanzi a voc. si elide: quand'anche, quand'ecco. - ¦ avv. alcune volte, con valore correlativo: va a Milano quasi tutti i giorni, q. in aspetto il come e 'l q. Del dire e del tacer Dante circostanza, momento, tempo. ¦ quand'anche locuz. cong. nell'eventualità in cui, sempre con il verbo al cong.: q. tu me lo Definizione Treccani

