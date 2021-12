La definizione e la soluzione di: Lo è una metropoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : TENTACOLARE

Curiosità : Lo e una metropoli

altri significati, vedi Metropoli (disambigua). Una metropoli (in greco antico µ?t?? = madre e p???? = città/popolazione) è una città di grandi dimensioni ... Significato tentacolare

tentacolare agg. dal fr. tentaculaire, der. di tentacule «tentacolo». – Che ha forma città, metropoli t., che si espande insidiosamente come un animale fornito di tentacoli, offrendo attrattive seducenti ma pericolose; talvolta anche con riferimento a ente agg. dal fr. tentaculaire, der. di tentacule 'tentacolo'. - 1. che ha forma di tentacolo, che si estende con tentacoli: terminazioni t. a ventosa. 2. fig. di attività di un'organizzazione, una società e sim., che si allarga di giorno in giorno: l'attività t. delle grandi società immobiliari Definizione Treccani

