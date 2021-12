La definizione e la soluzione di: Una medievale... "donna del nord". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : NORMANNA

Curiosità : Una medievale... donna del nord

medievale ci si riferisce ai cibi, alle abitudini alimentari, ai metodi di cottura e in generale alla cucina di varie culture europee nel corso del Medioevo ... Significato normanna

alcaide ‹alkàidhe› s. m., spagn. dall’arabo qa’id in Spagna, nel medioevo (lo stesso vocabolo arabo in Sicilia , in età araba e normanna, è trascritto nei documenti latini gaytus, e varianti, con senso analogo). Non va confuso piovra 'pj?vra s. f. dal fr. pieuvre, propr. voce normanna, che risale al lat. poly?pus 'polipo'. - 1. zool. nome con cui vengono indicati alcuni molluschi cefalopodi viventi nelle grandi profondità marine, che possono raggiungere i 20 metri di lunghezza e il peso di 2 o 3 quintali. 2. fig Definizione Treccani

Altre definizioni con medievale; donna; nord; L artista medievale Andrea di Cione di Arcangelo; Città del modenese con una nota rocca medievale ; Un alto magistrato nella Firenze medievale ; Castello medievale | Venerdì 26 novembre 2021; La donna che tira a mano la pasta fresca all uovo; Un successo di Melanie Griffith: Una donna in __; Una preghiera cattolica dedicata alla Madonna ; Hanno una donna ... in ogni porto; Abitante dell Africa nord -occidentale; Nota isola a nord -ovest della Sardegna; Grande erbivoro delle pianure del nord America; Un porto della Scozia sul Mare del nord ; Cerca nelle Definizioni