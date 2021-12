La definizione e la soluzione di: Una lettera non maiuscola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MINUSCOLA

Curiosità : Una lettera non maiuscola

Delta (maiuscolo ?, minuscolo d) è la quarta lettera dell'alfabeto greco. La lettera maiuscola è di forma triangolare. Nel greco moderno viene pronunciato ... Significato minuscola

u, U s. f. o m. (radd. sint.). – Ventesima lettera dell’alfabeto latino, che ha con la lettera V la stessa origine dall’alfabeto forma U per la lettera V, ma solo come variante calligrafica, e tale si mantenne, maiuscola o minuscola, per molti secoli. Nel tardo medioevo si diffuse l’uso della forma v, V come CATEGORIA: TRASPORTI TERRESTRI minuscola mi'nuskola s. f. dal lat. minusculus, dim. di minor 'minore'. - filol. lettera dell'alfabeto scritta o stampata in forma ordinaria maiuscola. ? capitale. Definizione Treccani

Altre definizioni con lettera; maiuscola; Genere lettera rio di Verga e Capuana; Carlo studioso e critico lettera rio; Un lettera to come Giuseppe Ungaretti; La quarta lettera greca; Lo segue una maiuscola ; Cerca nelle Definizioni