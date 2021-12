La definizione e la soluzione di: Lo è una lavoratrice... instabile e incerta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PRECARIA

Curiosità : Lo e una lavoratrice... instabile e incerta

s. f. dal lat. mediev. precaria, femm. sostantivato di precarius «ottenuto con preghiere» (v. precario1 e cfr. preghiera). – Nel medioevo, termine col quale si indicava la richiesta di beni immobili in godimento, e forse anche di diritti, fatta in forma di preghiera, per una durata determinata preghiera pre'gj?ra s. f. dal provenz. preguiera lat. pop. ?precaria, femm. sost. dell'agg. precarius 'ottenuto con preghiere, precario'. - 1. il rivolgersi a qualcuno con atteggiamento di umiltà per ottenere qualcosa: ascoltare, esaudire le p. di qualcuno implorazione, supplica. Definizione Treccani

Altre definizioni con lavoratrice; instabile; incerta; Il congedo della lavoratrice dopo il parto; Ordine di prodotti ad azienda ma anche lavoratrice ; Indennità che riceve una lavoratrice incinta; lavoratrice industriale; Condizione di chi lavora in modo instabile ; Lo è un titolo dal valore instabile e fluttuante; instabile come un lunatico; Parecchio instabile , come un passo incerto; Una risposta... incerta ; E' pallida se è incerta ; incerta sul da farsi; Cerca nelle Definizioni