Una guida come il Tuttocittà

Soluzione 9 lettere : STRADARIO

Curiosità : Una guida come il Tuttocitta

stradàrio s. m. der. di strada. – Libro o prontuario autonomo, oppure inserto o appendice di un repertorio di più larga consultazione, che elenca in ordine alfabetico le vie (e piazze) d’una città, con indicazioni topografiche, dei servizî, e spesso anche con notizie storiche, etimologiche, ecc.: CATEGORIA: TRASPORTI TERRESTRI Definizione Treccani

