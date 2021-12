La definizione e la soluzione di: Una grossa bruschetta spesso farcita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CROSTONE

Curiosità : Una grossa bruschetta spesso farcita

Dolce al forno siciliano che viene spesso accompagnato alla granita di mandorle o farcita di gelato. Iris alla crema Una delizia tutta siciliana: sono delle ... Significato crostone

crostóne s. m. der. (propr. accr.) di crosta. – 1. Ammasso di detriti rocciosi, di natura calcarea, gessosa, ferruginosa, silicea, ecc., più o meno cementati, che talora si formano sui fianchi delle valli (c. di falda) e nelle zone tropicali e sub-tropicali (c. desertici), per effetto della CATEGORIA: ALIMENTAZIONE crostino s. m. dim. di crosta. - gastron. fettina di pane abbrustolita, spalmata d'olio o di varie salse, servita in genere come antipasto roman. bruschetta, più grande, per lo più fritto o arrostito crostone. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

