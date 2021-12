La definizione e la soluzione di: Una garanzia su un obbligazione di terzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AVALLO

Curiosità : Una garanzia su un obbligazione di terzi

contratto autonomo di garanzia è assorbito dalla clausola di pagamento "a prima richiesta", che impone al garante di eseguire la sua obbligazione a semplice richiesta ... Significato avallo

avallo s. m. dal fr. aval, accorc. della formula delle cambiali à valoir. – Garanzia per un obbligato cambiario, espressa mediante sottoscrizione dell’avallante sul titolo cambiario, preceduta dalle parole per avallo o da altra formula equivalente. Anche in senso . m. dal fr. aval. - 1. banc. il garantire un obbligato cambiario mediante sottoscrizione dell'avallante sul titolo cambiario ? fideiussione. ? assicurazione, copertura, garanzia. 2. fig. il sostenere, il dare credito e sim.: a. di un progetto, di un'iniziativa accreditamento, appoggio Definizione Treccani

