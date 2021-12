La definizione e la soluzione di: Una delle contrade del Palio di Siena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LEOCORNO

Curiosità : Una delle contrade del Palio di Siena

Il Palio di Siena è una competizione fra le Contrade di Siena nella forma di una giostra equestre di origine medievale. La "carriera", come viene tradizionalmente ... Significato leocorno

Definizione Treccani

Altre definizioni con delle; contrade; palio; siena; Un film di Tinto Brass con Francesca delle ra; Il profeta delle Lamentazioni, esiliato in Egitto; Lo è l apparato delle ghiandole; La tribuna delle basiliche cristiane; Lo disputano le contrade senesi; Nativi della città toscana del più famoso palio ; Al palio di Siena c'è quella dell'istrice; Delimita l'area della partenza del palio di Siena; Messi in palio ... o presi in giro; Monte dei Paschi di siena ; Richiama a siena numerosi turisti; Il capitano di ventura ritratto da Simone Martini in un affresco del Palazzo Pubblico di siena ; E'... San Salvatore nella provincia di siena ; Cerca nelle Definizioni