La definizione e la soluzione di: Una cucitura di diversi tessuti insieme ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PATCHWORK

Curiosità : Una cucitura di diversi tessuti insieme ing

costituiscono solo una piccola parte dei tessuti del periodo romano rinvenuti in Israele e nei territori circostanti. I tessuti sono sopravvissuti molto più raramente ... Significato patchwork

patchwork ‹pä'cuëk› s. ingl. comp. di patch da formare un tutto variopinto, usato spec. nell’arredamento. Anche nella locuz. a patchwork (per es., divano rivestito a p.), o in funzione attributiva: coperta, cuscino, gonna CATEGORIA: ARREDAMENTO E DESIGN – MODA Definizione Treccani

Altre definizioni con cucitura; diversi; tessuti; insieme; Piccola cucitura di riparazione; cucitura marginale; Relativo alla cucitura di una ferita; Originarie di stati diversi dal proprio; La modulazione che caratterizza i diversi dialetti; Si ottiene sovrapponendo scatti diversi ; Detto di tessuto avente due diritti diversi l'uno dall'altro; Di tessuti lavorati con fitte piegoline; Magazzino di tessuti , oggi poco diffuso; Fabbriche di fini tessuti ; I tessuti delle pinacoteche; insieme delle regole di educazione raffinata; Eliminati insieme ai germi con la disinfezione; insieme di appartamenti per le vacanze fra; insieme degli avventori d un esercizio commerciale; Cerca nelle Definizioni