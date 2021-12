La definizione e la soluzione di: In una corrida uccide il toro con la spada spa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MATADOR

Curiosità : In una corrida uccide il toro con la spada spa

Significato matador

matador ‹matadhòr› s. m., spagn. der. di matar libro che terminò la questione del primato, passando avanti anche all’opere di que’ due «matadori», diceva don Ferrante (Manzoni), cioè di Machiavelli e di Botero. Per un altro uso matador mata'ð?r, it. mata'd?r s. m., sp. der. di matar 'uccidere'. - chi uccide il toro durante una corrida espada, non com. mattatore. ? toreador, torero. Definizione Treccani

