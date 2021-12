La definizione e la soluzione di: Una conseguenza... dell abito da sposa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : STRASCICO

Curiosità : Una conseguenza... dell abito da sposa

si veda la voce Abito nuziale per maggiori dettagli sull'origine dell'abito da sposa bianco. Sotto il principio della separazione tra stato e chiesa, ... Significato strascico

stràscico s. m. der. di strascicare (pl. -chi). – 1. sul fondo del mare, dei laghi e dei fiumi (v. rete, nel sign. 1 a), e pesca a strascico è detta la pesca fatta con tali reti; caccia alla volpe con lo s., tipo di caccia che viene CATEGORIA: MODA strascico 'stra?iko s. m. der. di strascicare pl. -chi. - 1. il tirarsi dietro qualcosa senza sollevarla da terra strascicamento, strascinamento, non com. . 2. estens. a. abbigl. parte del vestito femminile, o anche maschile, che si prolunga strascicando sul pavimento o che viene sostenuta da altre persone: un abito da sposa con Definizione Treccani

