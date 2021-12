La definizione e la soluzione di: Una burla... da prete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCHERZO

Curiosità : Una burla... da prete

prima che lui gli riveli che in realtà è solo vittima di una candid camera. Dopo la burla il cronista torna a casa e, stavolta, trova realmente sua moglie ... Significato scherzo

schérzo s. m. der. di scherzare. – 1. a. una cifra così alta non mi sembra uno s.!; quello che mi chiedi di fare non è uno scherzo. 2. In musica: a. Il terzo movimento di sinfonie, sonate, quartetti e in genere musica da scherzo 'skertso s. m. der. di scherzare. - 1. ciò che si fa o si dice per scherzare: uno s. riuscito beffa, burla, canzonatura, celia. ? divertimento, gioco. si dà ad un discorso e sim.: allora, senza s., come è andata fuori di scherzo, scherzi a parte, seriamente, sul serio, veramente. 2. estens. evento o effetto spiacevole e Definizione Treccani

