La definizione e la soluzione di: Una birra scura... da record. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GUINNESS

Curiosità : Una birra scura... da record

de jora, la birra scura o un'inca kola. È diffuso tra la popolazione accompagnarlo con una birra freddissima. Le guarnizioni variano da regione a regione ... Significato guinness

guinness ‹gìnis› s. ingl. dal cognome Guinness, denominazione di una famosa birra irlandese, che nel 1954 cominciò a pubblicare annualmente un volume, intitolato Il Guinness dei primati, che registra i primati conseguiti in tutto il mondo nei settori più Definizione Treccani

