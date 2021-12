La definizione e la soluzione di: Se è umanitaria, è una spedizione per salvare vite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MISSIONE

Curiosità : Se e umanitaria, e una spedizione per salvare vite

Voce principale: Passato e presente (programma televisivo). Questa voce raccoglie, in ordine di edizione, i dettagli delle puntate del programma televisivo ... Significato missione

missióne1 s. f. adattam. del fr. mixtion, propr. «mistione, mescolanza». – Denominazione di una vernice adesiva trasparente, a essiccamento piuttosto lento, usata per far aderire l’oro in foglietti agli oggetti da dorare. missione mi's:jone s. f. dal lat. missio -onis, der. di mittere 'mandare', part. pass. missus. - 1. a. attività particolare e di una certa importanza di cui si viene incaricati: eseguire la propria m. compito, funzione, incarico, incombenza, mandato, mansione, lett. ufficio. b. amministr Definizione Treccani

