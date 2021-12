La definizione e la soluzione di: L ultima classe delle elementari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : QUINTA

Curiosità : L ultima classe delle elementari

fisica delle particelle una particella elementare è una particella indivisibile non composta da particelle più semplici. Le particelle elementari che compongono ... Significato quinta

quinta s. f. femm. sostantivato dell’agg. quinto. – 1. In musica, intervallo geografia, parete rocciosa che separa due valli contigue; in genere si hanno due o più quinte parallele. ? Per alcuni usi in cui indica assol., per normale ellissi di un sost. femm CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA quintessenza kwinte's:?ntsa meno com. quint'essenza, o quinta essenza s. f. dal lat. mediev. quinta essentia, calco del gr. pémpte oysía o pémpton stoikhe^ion, rispettivam. 'quinta essenza', 'quinto elemento'. - 1. caratteristica essenziale di qualcosa: scoprire la q. di qualcosa essenza, fondamento, Definizione Treccani

Altre definizioni con ultima; classe; delle; elementari; La Natalia che ha condotto La sai l ultima ?; L ultima ispirò molti grandi artisti; L ultima opera di Wagner; L ultima opera di Wagner; classe sociale; Privilegiata classe sociale; La classe dei salariati; La classe più confortevole; Così è detto il guscio dorsale delle tartarughe; Insieme delle regole di educazione raffinata; Legno delle botti ideali per invecchiare vino; Tristi per delle aspettative disattese; Spesso lo indossano gli studenti delle elementari ; Particelle elementari della famiglia dei fermioni; La scuola tra il nido e le elementari ; Particelle elementari di energia luminosa;