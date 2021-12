La definizione e la soluzione di: L uccello in un film di Roy Andersson del 2014. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PICCIONE

Curiosità : L uccello in un film di Roy Andersson del 2014

Un piccione seduto su un ramo riflette sull'esistenza (En duva satt på en gren och funderade på tillvaron) è un film del 2014 diretto da Roy Andersson ... Significato piccione

piccióne s. m. (f., non com., -a) lat. tardo pipio -onis tiro a volo (l’altro tipo è il tiro al piattello): v. tiro2, n. 2 a. Piccioni d’argilla, di rame, i piattelli d’argilla modellata o di rame, rispondenti vagamente alla sagoma di CATEGORIA: ALIMENTAZIONE piccione pi't?:one s. m. lat. tardo pipio -onis, der. di pigiare 'pigolare'. - 1. zool. nome di varie specie di uccelli columbiformi columbidi colombo. 2. f., non com., -a fig. a. persona ingenua e sciocca allocco, lett. badalone, lett. boccalone, fagiano, volg. coglione, Definizione Treccani

Altre definizioni con uccello; film; andersson; 2014; Un uccello dal canto melodioso; uccello simile allo struzzo; Comune uccello acquatico; uccello estinto di Mauritius; film d avventura di Kurt Neumann del 1959; È dell assassino in un film con Viggo Mortensen; Lo erano le porte in un film di Gianni Amelio; È Unchained nel titolo di un film di Tarantino; La Lamborghini uscita nel 2014 ; Noto singolo di Enrique Iglesias del 2014 ; Area ucraina annessa alla Russia nel 2014 ; Film del 2014 di George Clooney: __ men ing; Cerca nelle Definizioni