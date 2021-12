La definizione e la soluzione di: Tutt altro che relativa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ASSOLUTA

Curiosità : Tutt altro che relativa

Il caso Aldrovandi è la vicenda giudiziaria relativa all'uccisione di Federico Aldrovandi, uno studente ferrarese di diciotto anni, avvenuta il 25 settembre ... Significato assoluta

Neologismi (2008) Cnb s. m. inv. Acronimo di Comitato nazionale di bioetica. ? Francesco bioetica cattolica ben 24 membri su 40: una maggioranza assoluta, schiacciante. … A quella maggioranza assoluta va infatti aggiunto l’ex presidente della Corte costituzionale e nessuno ant. o pop. tosc. nissuno lat. ne ipse unus, solo al sing. - ¦ agg. indef. che esclude in maniera assoluta l'esistenza o la presenza o altra qualità o condizione nullo, lett. veruno. tutti. qualche. ¦ pron. indef., invar. 1. chi esclude in maniera assoluta l'esistenza o la presenza o altra qualità o condizione di una persona, di un Definizione Treccani

Altre definizioni con tutt; altro; relativa; La paura di tutt o ciò che è straniero; Un obiettivo, soprattutt o nel business ing; Il latte... tutt o d un pezzo; Il santo di tutt i gli innamorati; Tutt altro che pulito; Riportare le parole di qualcun altro ; Atto che inficia la validità di un altro atto; Tutt altro che astratto; relativa alla stagione più calda dell anno; relativa ... ai versi; relativa alla regione spagnola con capoluogo Vitoria; L'attività relativa a barche e yacht; Cerca nelle Definizioni