La definizione e la soluzione di: Il Turchi ballerino che ha sposato Carmen Russo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ENZO PAOLO

Curiosità : Il Turchi ballerino che ha sposato Carmen Russo

suo compagno Enzo Paolo Turchi; negli anni successivi si trasferisce in Spagna per provare a lavorare a Telecinco. Nasce il 23 aprile 1960. Lavora come ... Significato enzo%20paolo

Altre definizioni con turchi; ballerino; sposato; carmen; russo; Vivono in turchi a e in Iraq; I turchi , il cui impero durò circa sei secoli; Confina con la turchi a e con Israele; Una disfatta navale dei turchi ; Fred __, attore-ballerino ; Il Bolle ballerino iniz; Era ballerino in una nota canzone per bambini; Fu un ballerino e coreografo americano noto in TV; Lo è un uomo non sposato ... nei documenti; Non sposato , scapolo; sposato con due persone; Non sposato ; Una siciliana come carmen Consoli; Tale è carmen nell opera di Georges Bizet; Le castagnette di carmen cita; carmen che canta Confusa e felice; Jurij, il noto cosmonauta russo ; Storico fiume russo ; Un aereo russo ; Il compositore russo di 4 famosi concerti per piano; Cerca nelle Definizioni