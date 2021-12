La definizione e la soluzione di: Tullio, ministro dell Istruzione dal 2000 al 2001. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DEMAURO

Curiosità : Tullio, ministro dell Istruzione dal 2000 al 2001

lessicografo, accademico e saggista italiano, ministro della pubblica istruzione dal 2000 al 2001 nel governo Amato II. Figlio di un chimico e di un'insegnante ... Significato demauro

