La definizione e la soluzione di: Truffare, in modo colloquiale.

Soluzione 7 lettere : FREGARE

Curiosità : Truffare, in modo colloquiale

tentò di sposarlo e relegare Clara in una casa di cura; alla fine, lei e l'uomo che aveva sposato tentarono di truffare lo scrittore, che la licenziò nel ... Significato fregare

fregare v. tr. lat. fricare (io frégo, tu fréghi, un danno o una delusione, perdere un’opportunità e sim. Nel rifl., fregarsi, e più espressivamente fregarsi da sé, fregarsi con le proprie mani, procurare a sé stesso un danno, una fregare lat. fricare io frégo, tu fréghi, ecc.. - ¦ v. tr. 1. passare più volte la mano, o un oggetto condotto dalla mano, sulla superficie d'un corpo, premendo, far passare qualcuno a un esame, a un concorso e sim. bocciare, respingere, pop. trombare. ¦ fregarsene v. pron. assol., pop. non tenere in alcun conto, anche con la prep. di Definizione Treccani

