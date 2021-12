La definizione e la soluzione di: Si trova... sotto una X. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TESORO

Curiosità : Si trova... sotto una X

capitolo che si aggiunge alla "trilogia originale", che in questo modo diventa una tetralogia (X-Men, X-Men 2, X-Men - Conflitto finale e appunto X-Men - Giorni ... Significato tesoro

te?òro s. m. dal lat. , gr. ??sa????. – di culto) di un tempio o di un santuario: il t. di Delfi , di Eleusi . Era detto inoltre tesoro il deposito complessivo di contante di cassa di uno stato o di una città-stato: il t CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA tesoro te'z?ro s. m. dal lat. , gr. thesaurós. - 1. a. ingente quantità di monete e oggetti preziosi metalli e pietre preziose, gioielli, ecc., spec. se . la sede di tale amministrazione: recarsi al T. per la pratica della pensione ministero del Tesoro. 4. fig. a. spec. al plur., ricchezza naturale: i t. del mare bene Definizione Treccani

