La definizione e la soluzione di: Vi si trova il Sacrario Militare di Oslavia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GORIZIA

Curiosità : Vi si trova il Sacrario Militare di Oslavia

Il sacrario militare di Caporetto o sacrario di Sant'Antonio è un sacrario militare italiano situato a Caporetto, in Slovenia; ospita le spoglie di 7014 ... Significato gorizia

goriziano agg. e s. m. (f. -a). – Della città di Gorizia , capoluogo di provincia nella Venezia Giulia , sul confine italiano con la Slovenia ; abitante, originario o nativo di Gorizia. Definizione Treccani

Cerca nelle Definizioni