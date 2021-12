La definizione e la soluzione di: Troia ai tempi omerici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ILIO

Curiosità : Troia ai tempi omerici

cavallo di Troia. Il cavallo di Troia è una macchina da guerra che, secondo la leggenda, fu usata dai greci per espugnare la città di Troia. Questo termine ... Significato ilio

ìlio s. m. dal lat. scient. ilium, e questo dal lat. class. ilium, variante rara di ile; v. ileo1. – Lo stesso che ileo1, come osso del bacino. ilio 'iljo s. m. dal lat. scient. ilium, class. ilium, var. rara di ile. - anat. osso del cinto pelvico bacino nell'uomo dei vertebrati osso iliaco. Definizione Treccani

Altre definizioni con troia; tempi; omerici; L eroe troia no sconfitto da Achille; Due eroi greci all assedio di troia ; Un eroe troia no nell Iliade; Fondò troia | Venerdì 26 novembre 2021; Quella a pressione riduce i tempi di cottura; L esatto ordine dei tempi ; In tempi remotissimi; Dispositivo che indica i tempi | Giovedì 25 novembre 2021; Cerca nelle Definizioni