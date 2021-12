La definizione e la soluzione di: Triturare il caffè... o il grano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MACINARE

Curiosità : Triturare il caffe... o il grano

Quindi triturare in grande quantità, come quattro macine. Araba fenice Nelle espressioni Cercare, trovare l'arabe fenice si riferisce a cosa o persona ... Significato macinare

macinare v. tr. lat. tardo machinare, der. di machina «macchina; mola» (io . la carne; m. ad acqua, a vento, con animali, a braccia. Proverbî: acqua passata non macina più, a proposito di impressioni o sentimenti che non hanno più forza, o di vantaggi non macinare v. tr. lat. tardo machinare, der. di machina 'macchina; mola' io màcino, ecc.. - 1. a. ridurre in polvere o in frantumi materiali solidi o semisolidi per caffè; m. la carne tritare. ? polverizzare, triturare. ? Espressioni con uso fig.: macinare chilometri di veicolo, compiere senza fatica lunghi tragitti divorare la strada Definizione Treccani

