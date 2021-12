La definizione e la soluzione di: Trincea improvvisata, riparo durante la sommossa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BARRICATA

Curiosità : Trincea improvvisata, riparo durante la sommossa

sull'Isonzo, anche la guerra di montagna divenne una guerra di trincea simile a quella che si stava svolgendo sul fronte occidentale, con trincee, postazioni ... Significato barricata

barricata s. f. dal fr. barricade, che, come barriquer, è der. di barrique «barile» (guascone barrico), perché le prime barricate, 1588, furono fatte di botti. – 1. Sbarramento occasionale, costruito con materiale di circostanza, attraverso le vie di un CATEGORIA: MILITARIA barricata s. f. dal fr. barricade, der. di barrique 'barile', perché le prime barricate 1588 furono fatte di botti. - 1. milit. struttura costruita con materiali a scopo difensivo ant. bastita, fortificazione, sbarramento. ? Espressioni: fig., fare le barricate reagire con durezza a un'imposizione, assol. o con la prep. contro Definizione Treccani

