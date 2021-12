La definizione e la soluzione di: In tribunale può essere a porte aperte o chiuse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : UDIENZA

Curiosità : In tribunale puo essere a porte aperte o chiuse

erano chiuse dall'interno, quindi è impossibile che qualcuno, pur uccidendo Tamsin, potesse fuggire dalla suite attraversando due porte chiuse, ma Parker ... Significato udienza

udiènza (letter. ant. udiènzia) s. f. dal lat. audientia, der. di a tutti gli uffici e a tutte le autorità, ma non ha trovato u. da nessuno; Date udïenzia insieme A le dolenti mie parole extreme (Petrarca); in usi scherz.: se mi dai u. per udienza u'dj?ntsa s. f. dal lat. audientia, der. di audire, rifatto su udire; nel sign. 2, sul modello dell'ingl. audience. - 1. l'ascoltare qualcuno per rispondere dice: non è facile trovare u. presso i potenti ascolto, attenzione. ? Espressioni: dare udienza a qualcuno accordare la propria attenzione a chi parla ascoltare ø, dare Definizione Treccani

