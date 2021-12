La definizione e la soluzione di: La tribuna delle basiliche cristiane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AMBONE

Curiosità : La tribuna delle basiliche cristiane

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi La Tribuna (disambigua). Una tribuna è un elemento architettonico che riserva uno spazio a una ...

ambóne s. m. dal gr. ?µß?? -????. – Tribuna, rialzata di alcuni gradini, con parapetto spesso arricchito di sculture o mosaici, che nelle chiese cristiane, e in partic. nelle basiliche paleocristiane e poi bizantine e romaniche, è posta all’interno del recinto del coro (talvolta in numero di due, CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA ambone am'b?ne s. m. gr. ámbon -onos 'prominenza'. - archit., eccles. il podio con leggio da cui il sacerdote illustra le Sacre Scritture ? pulpito. Definizione Treccani

