La definizione e la soluzione di: A Treviso, sul Cagnan Grando, c è la loro festa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BURANELLI

Curiosità : A Treviso, sul Cagnan Grando, c e la loro festa

ottobre 1888 – Treviso, 20 ottobre 1922), è stata una religiosa italiana, appartenente alla congregazione delle Suore Dorotee di Vicenza. È venerata come ... Significato buranelli

Definizione Treccani

Altre definizioni con treviso; cagnan; grando; loro; festa; Il Comune treviso con la palladiana villa Barbaro; Noto marchio di carte da gioco di treviso ; Il fiume di treviso ; Scorre a treviso ; I suoi canali sono detti cagnan ; Il loro ospedale fu concepito da Brunelleschi; Le loro sedute sorvolano distese di neve; Il loro tesoro era chiamato Museo degli Argenti; Valido, valoro so; Sfila in manifesta zione; Gli ospiti della festa ; Lo si urla al festeggiato ignaro della festa ; Una festa campestre; Cerca nelle Definizioni