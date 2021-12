La definizione e la soluzione di: Il treno oggetto di un attentato il 4 Agosto 1974. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ITALICUS

Curiosità : Il treno oggetto di un attentato il 4 Agosto 1974

piazza della Loggia del 28 maggio 1974 e alla strage del treno Italicus del 4 agosto 1974., quello con il maggior numero di vittime. Come esecutori materiali ... Significato italicus

spada s. f. lat. spatha, dal gr. sp???, propr. «spatola», strumento dei tessitori e dei scafo. 6. In botanica, nome region. di un gladiolo comune in Italia (Gladiolus italicus o Gladiolus segetum), che vive tipicamente nelle colture di cereali ed è anche chiamato CATEGORIA: ARALDICA E TITOLI NOBILIARI – MILITARIA italico i'taliko dal lat. Italicus pl. m. -ci, lett. - ¦ agg. d'Italia: il genio i. ? ITALIANO agg.. ¦ s. m. f. -a abitante o nativo dell'Italia antica ? italiano Definizione Treccani

